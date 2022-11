È la reincarnazione del demonio | la frase che fa esplodere il Gf Vip

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Al Grande Fratello vip non c'è Belen Rodriguez, ma è come se ci fosse. Perché l'argentina resta sempre al centro del gossip, visto che il suo ex (Antonino Spinalbese) adesso è nella casa più spiata d'Italia come concorrente. E in una chiacchierata di Antonino Spinalbese, ancora una volta, spunta proprio lei: Belen. Micol Incorvaia viene stuzzicata dal segno zodiacale della sudamericana. Insomma, Micol e Antonino improvvisano una sorta di oroscopo. “La mia ex è Vergine, ascendente Scorpione“, dice Spinalbese che risponde a una domanda sulle sue vecchie fiamme. E sembra proprio che il riferimento sia dritto a Belen. “Che bruttissima combo”, commenta la Incorvaia e Antonino ride. La storia tra Belen e Spinalbese, lo ricordiamo, è finita all'improvviso senza troppe precisazioni e senza alcuna spiegazione. Lui è arrivato all'improvviso nella vita dell'argentina, un colpo di fulmine e poi ...