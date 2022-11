Cresce ancora l’occupazione a Bergamo nonostante le difficoltà a reperire personale

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Da gennaio a settembre di quest’anno, il lavoro dipendente in provincia diè aumentato di 8.541 posizioni lavorative, risultato a saldo di 114.452 assunzioni e 105.911 cessazioni. Si tratta di un incremento occupazionale robusto che consolida la crescita avvenuta nel 2021 col rimbalzo dalla crisi sanitaria causata dal Covid. Il saldo positivo nei tre quarti dell’anno è maturato in un contesto di forte intensità dei flussi in entrata (+15,2% la variazione tendenziale delle assunzioni) e in uscita (+22,1% le cessazioni) dal mercato del lavoro. E in condizioni di perdurantedelle imprese nel reperimento di nuovo. Nel terzo trimestre (luglio-settembre), le assunzioni hanno rallentato (35.832, +0,5% su base annua) a fronte di un aumento delle cessazioni (37.777, +10,2%). Ne è conseguito un bilancio trimestrale ...