Agenzia ANSA

... dice il ministro degli Affari europei, Raffaele, a margine dell'Assemblea Alis. "Da parlamentare europeo ho contribuito per evitare che ciò accadesse, adesso cerchiamo di capire qual è l'...E ora ilsta cambiando, dunque deve cambiare l'approccio nel fare le opere'. Va bene la ... Il ministrosta facendo una ricognizione sui fondi di sviluppo non spesi: 'L'Italia ha tantissime ... Clima: Fitto, non si può partire con l'Ets per le navi - Ultima Ora "La nostra posizione è molto chiara" sull'intesa delle istituzioni Ue per l'inclusione delle emissioni del settore marittimo nel mercato della CO2 (Ets), dice il ministro degli Affari europei, Raffael ...L’istituto di proprietà collettive delle terre da pascolo e forestali «abbandonano» le cime che tornano al Demanio. Il sindaco: «Preoccupati» ...