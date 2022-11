Chi era Mahak Hashemi | la 16enne iraniana uccisa perché indossava un cappello da baseball al posto del velo

Leggi su tpi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Iran, chi era: laper undaundaaldel: è quanto accaduto in Iran a, unala cui unica colpa è stata quella di scegliere la libertà di vestirsi a suo piacimento infrangendo le regole del regime. La vicenda risale al 24 novembre scorso quando la giovane è uscita di casa per unirsi ai giovani che protestano contro la Repubblica teocratica di Teheran. Per 48 ore circa non si sono avute più sue notizie fino a quando il padre non ha ricevuto una telefonata da parte della polizia che lo invitava a ...