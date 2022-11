Avellino-Juve Stabia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tutto pronto al Partenio-Lombardi per la sfida, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di: ecco di seguito tutte le informazioni in merito alla, l’, latv e lo. Scontro di media classifica quello di, con i padroni di casa che sono scivolati nella parte centrale della classifica, con 16 punti ed al tredicesimo posto, mentre gli ospiti si trovano 6 punti più sopra, al sesto posto, in piena zona playoff. Sarà un derby campano infuocato. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 novembre alle ore 21:00 e sarà trasmessa in ...

...30 Catanzaro - Calcio Giugliano 18:00 FeralpiSalò - Juventus Next Gen Latina - Monopoli Lecco - Renate Pergolettese - Novara Taranto - Crotone Virtus Verona - Pro Sesto 21:00Stabia ......e SKY SPORT (canale 251) Virtus Francavilla - Pescara (Serie C) - ELEVEN SPORTS Viterbese - Gelbison (Serie C) - ELEVEN SPORTS Turris - Fidelis Andria (Serie C) - ELEVEN SPORTSStabia ...Di nuovo in campo. Ad appena 3 giorni dal pareggio interno a reti inviolate contro il Potenza, la Juve Stabia si appresta ad affrontare questa sera l’Avellino al Partenio Lombardi nell’attesissimo der ...Avellino e Juve Stabia si sfideranno in occasione della sedicesima giornata del Girone C di Serie C: occhio alla quota NO GOAL ...