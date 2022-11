Aisla | 200 mln nel 2022 a famiglie pazienti con ' Operazione Sollievo'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. - Oltre 200 milioni di euro (per la precisione 213, ndr) erogati nelcon 'l'' per interventi diretti alledeicon Sla. È questo, in sintesi, il ...

Una giornata da cartolina contribuisce alla raccolta fondi per AISLA in questa ottava edizione dello Slalom alle Piramidi, con oltre 200 corridori e oltre 300 camminatori ieri a Postalesio, che hanno fatto la loro donazione e si sono "mossi per chi non può ...