Ultime Notizie – Camera | “nessun bonus né aumento di spesa per i deputati”

(Di martedì 29 novembre 2022) “In riferimento all’articolo di stampa odierno sul presunto ‘regalo di Natale ai’, si precisa che, nel provvedimento citato, non vi è alcundiné unin favore dei. Si tratta, infatti, di una rimodulazione delle dotazioni già spettanti aiper la gestione delle attività di ufficio”. Così fonti della. “In base alla precedente disciplina, infatti, i, nell’arco della legislatura, potevano chiedere un rimborso per l’acquisto di beni informatici e forniture di cancelleria per un valore pari a quello previsto dalla nuova disciplina che si limita ad aumentare la flessibilità delle dotazioni, consentendo di rafforzare la componente informatica rispetto all’utilizzo del materiale per lo più ...

Il Sole 24 ORE

... contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nellegiornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo". .... contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nellegiornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo". "Le dimissioni dei ... Ucraina ultime notizie. Senato, accantonato emendamento a Dl Nato su proroga armi Kiev Maturità 2023: prove Invalsi in “standby” negli ultimi 2 anni Si ricorda come negli ultimi due anni l’alternanza scuola-lavoro e le prove Invalsi non siano state requisito d’accesso per la maturità.Le forze russe potrebbero presto lasciare la centrale nucleare di Zaporizhzhia. E’ quanto sostiene il presidente dell’agenzia nucleare ucraina Energoatom, Petr Kotin. «Nelle ultime settimane abbiamo r ...