(Di martedì 29 novembre 2022) Sono giornate impegnative per il Consiglio di Amministrazione della, ad esempio, in programma in mattinata nella sede di Corte...

Calciomercato.com

... al lavoro per risolvere il cotratto con la. Girano pure i nomi di Alfredo Aglietti, ... Ad, stiamo sondando il terreno. Non abbiamo alcuna idea, nulla di sicuro'. Sabato, a Venezia 'Ci ...Non solo, Falco ha fatto irruzione anche al Marassi in occasione di- Napoli del 2010, ... Ferri ha anche tentato la carriera da calciatore, senza successo, esi dedica al volontariato e ... Sampdoria, oggi riunione del CdA: cessione e bilancio sul tavolo Ancora una partita da protagonista per Mohammed Kudus. Il talento del Ghana, classe 2000, ha firmato una splendida doppietta che ha permesso alla sua Nazionale di battere 3-2 la Corea del Sud nella ro ...L’ex patron giallorosso tratta per l’acquisizione del club ligure Tanta (ex) Roma nel futuro della Sampdoria. James Pallotta, col fidato braccio destro Franco Baldini, sta trattando l’acquisto del clu ...