Quando la squadra non è compatta | Agnelli | la lettera-bomba che sconvolge la Juventus

(Di martedì 29 novembre 2022) Andreanon ha usato giri di parole. L'addio del presidente dellaalla società che ha guidtao per più di dieci anni è di quelli pesanti che fanno discutere e che lasciano il segno.parla chiaramente di una "compattezza" venuta meno e di una "partita da ribaltare". Parole che suonano come una sconfitta e come l'ammissione di una problema più grande che si annida tra i corridoi della sede bianconera. "Stiamo affrontando un momento delicato societariamente e la compattezza è venuta meno. Meglio lasciare tutti insieme dando la possibilità ad una nuova formazione di ribaltare quella partita", spiega. Ed è nellain cui spiega il motivo del passo indietro che vanno cercate le motivazioni che hanno azzerato in pochi minuti l'intero consiglio di amministrazione della ...

... avevamo degli ottimi servizi e ci sono sempre venuti incontroavevamo dei problemi. Ma, a fronte di scelte non iniziate da noi, scegliamo l'altra. Voglio ringraziare tutti quelli con ...ADDIO E RIVENDICAZIONI : 'lanon è compatta si presta il fianco agli avversari e questo può essere fatale. In quel momento bisogna avere la lucidità e contenere i danni: Stiamo ...In cinque anni la dirigenza della Juventus ha messo insieme una serie di errori colossali, capaci di far saltare l’intero sistema manageriale, ...Dimissioni Juventus - Andrea Agnelli manda una lettera ai dipendenti dopo la decisione di dimettersi, sua e dell'interno Consiglio d'Amministrazione. Un messaggio in cui in cui ...