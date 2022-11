Qatar 2022 | Koulibaly | “Dedico gol a Ischia”

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – “il gol ae a tutti gli ischitani in questo momento difficile. A causa delle frane ci sono stati molti morti”. Sono le parole dell’ex difensore del Napoli, Kalidouin conferenza stampa dopo il successo del suo Senegal 2-1 sull’Ecuador e la qualificazione agli ottavi di finale ai Mondiali di. “Spero di poter dare un po’ di forza e un sorriso in questo momento così difficile”, ha aggiuntoche ha segnato il gol vittoria con il Senegal. Lo stesso difensore aveva voluto anche dedicare il successo “a Mané e Papa Bouba Diop: oggi è il secondo anniversario della sua scomparsa”, ha detto l’attuale capitano del team campione d’Africa, ai microfoni di beIN Sports. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

'È un segnale forte da parte della Fifa avere donne arbitri in', aveva commentato Frappart dopo l'annuncio dei fischietti selezionati per il torneo. Non sono una portavoce femminista, ma se ...Nella terza giornata della fase a gironi dila sfida tra Iran e Stati Uniti. Ecco il parere dei tifosi prima dell'inizio del match. ...AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – L’Olanda sbriga la pratica Qatar, vincendo 2-0, e stacca il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio con il minimo sforzo. Gli Orange hanno controllato egregi ...(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Per la prima volta nella storia dei Mondiali, un arbitro donna dirigerà una partita. La francese Stephanie Frappart è stata infatti designata ...