Qatar 2022 | Inghilterra-Galles 3-0

Nonostante una gara terminata a reti bianche, quella contro gli USA, l'Inghilterra è a ad oggi il miglior attacco di. Dopo le 6 reti all'Iran del turno inaugurale, la ripresa della gara di stasera con il Galles ha portato a 9 il bottino della squadra di Southgate. Non solo: con la doppietta firmata ...Commenta per primo Il ct degli Stati Uniti Gregg Berhalter ha commentato così, ai microfoni di BBC One , il successo sull'Iran che è valso il passaggio agli ottavi di finale dei Mondialiin: 'Nel primo tempo abbiamo mostrato cosa sappiamo fare, facendo davvero bene. Nella ripresa abbiamo mostrato determinazione. I ragazzi hanno dato ogni singola goccia di energia e alla ... I Mondiali del Qatar 2022 in diretta | Le partite di oggi: Ecuador-Senegal, Olanda-Qatar, Galles-Inghilterra,... Comincia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar: i primi due saranno Olanda-Usa e Inghilterra-Senegal. Dopo che nel ...Alcuni giocatori impegnati per la Coppa del Mondo 2022 hanno manifestato la loro contrarietà al modo in cui viene utilizzata l’aria ...