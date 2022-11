Primi ospiti speciali Tommaso Paradiso e Francesco Vezzoli

(Di martedì 29 novembre 2022) Parte stasera su Rai 2 in seconda serata (alle 23.50), la seconda stagione di Bar Stella, il programma pensato e voluto da Stefano De Martino, che, per realizzarlo, si è ispirato al vero bar fondato dal bisnonno a Torre Annunziata (un posto dove il conduttore ha trascorso l’infanzia). La formula è la stessa della prima edizione: chiacchiere da bar, scanzonate e leggere, tra chi “lavora” nel locale e “avventori”. Stefano De Martino, vita e carriera di un ballerino sex symbol guarda le foto Leggi anche › Stefano De Martino debutta al ...

GenovaToday

... la nave appartiene a un gruppo di nobili vampiri, pronti a banchettare con gli ignariche ... Non a casopiani e volti sono preponderanti nella narrazione. L'autore li sfrutta per costruire,...... celebri pas de deux del repertorio classico e assoli contemporanei danzati da étoile e... sperimentazioni, racconti di aneddoti di vita vissuta dal protagonista, performance degli... Capodanno 2023, svelati i primi nomi dei cantanti ospiti Dall'11 al 13 dicembre a Sousse. Sarà anche possibile vedere in prima mondiale la versione restaurata del film "Zohra" del pioniere Albert Samama Chikli, 1922, primo film di finzione tunisino (ANSA) ...Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. CDP, al via la prima edizione del Forum Multistakeholder dedicato ai temi dello sviluppo ...