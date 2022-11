Milan Games Week & Cartoomics 2022 | i numeri da record dell' edizione più grande di sempre

(Di martedì 29 novembre 2022) Migliaia di persone hanno popolato i padiglioni di Fierao Rho trasformando ilun evento da, ilconsumer show dedicato al mondo dei videogiochi, fumetti e cultura pop prodotto e organizzato da Fierao in collaborazione con Fandango Club Creators, ha confermato e superato le aspettative che acclamavano quest'come quella dei: di partecipazione, di ospiti, di dimensioni e di divertimento! Oltre 105mila i biglietti staccati: risultati eccezionali che, nel segno del percorso ...

Luminous Productions e Square Enix hanno pubblicato diversi video Deep Dive per il prossimo gioco di ruolo d'azione Forspoken (trovate qui il nostro Provato alWeek & Cartoomics 2022 ). I video hanno mostrato varie attività per il mondo di gioco o diversi tipi di magia , coprendo quasi ogni aspetto. Tuttavia, quello era solo l'inizio: una serie ...Week & Cartoomics 2022 , il grande consumer show dedicato al mondo dei videogiochi, fumetti e cultura pop - prodotto e organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club ...Roberta “Ahstra” Tomaiulo ha 24 anni e alla Milan Games Week ha vinto il contest internazionale dedicato ai cosplay ispirati alla serie ...Milano Games Week 2022, intervista a Ed Westwick. Parla il mitico attore di Chuck Bass nella serie tv Gossip Girl.