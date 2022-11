Manovra | Calenda | ‘mandato a Pd proposte | no risposta' Rpt

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Ho mandato al Pd le nostraper la contro, le ho mandate a Letta e alla Meloni. Le ho mandate a Letta per fare qualcosa insieme. Non c'è stata nessuna". Lo ha detto Carlolasciando palazzo Chigi. "Loro hanno un modo di fare opposizione che non ci trova d'accordo: l'opposizione si fa nel merito delle questioni. Bisogna dire, se non si è d'accordo, qual è il modo alternativo altrimenti la politica diventa un gioco per bambini: dire no pregiudizialmente senza sapere perché si dice no", ha spiegato. "Non mi interessa migliorare il fronte dell'opposizione ma i provvedimenti, perché questo fa l'opposizione. Altrimenti l'opposizione la può fare anche un bambino: se ogni volta che c'è un provvedimento si dice vado in piazza, generico, ...