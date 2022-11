LIVE Iran-Stati Uniti 0-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Pulisic porta in vantaggio la nazionale a stelle e strisce

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GALLES-INGHILTERRA DALLE 20.00 PAGELLEDI45+3? Rimessa laterale in favore degli, che ora provano a controllare la palla aspettando la fine del primo tempo. 45+2? Primo cambio forzato per Queiroz: esce Mohammadi, entra Karimi. 45+1? A terra Mohammadi, che toccandosi l’inguine sembra aver accusato un infortunio muscolare. 45? Saranno 5 i minuti di recupero. 45? Ripartenza micidiale degli USA che sfiorano il gol del raddoppio! Velocissimo Sargent servito in profondità serve poi Weah che cerca di chiudere il triangolo, salvataggio provvidenziale di Hosseini. 43?, non al meglio della condizione, stringe i ...

All', però, potrebbe bastare un pareggio, gli Stati Uniti invece devono ...Al Al Thumama di Doha il match valido per la terza giornata dei Mondiali trae Stati Uniti: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Al Thumama di Doha va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae Stati ...L'ultima giornata del gruppo B mette di fronte Iran e Usa: chi vince va agli ottavi. Queiroz recupera Azmoun e lo affianca a Taremi in avanti, con Gholizadeh a supporto. Berhalter sceglie Sargent al c ...Calcio d'inizio alle 20. Agli uomini di Southgate serve un pari o una vittoria per essere certi del passaggio del turno. La squadra di Page è obbligata a vincere, ma potrebbe non bastare ...