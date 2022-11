Ischia | è tempo di scegliere la sicurezza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Un milione e 300mila cittadini italiani vivono in aree a rischio frane e molti di più a rischio alluvione. Casamicciola, ciclicamente investita da terremoti e frane, è di nuovo travolta dal fango e dai detriti e Piazza Anna De Felice, ribattezzata così in memoria della vittima quindicenne della frana del 2009, è oggi un luogo di distruzione e dolore, mentre il conto delle vittime sale in maniera esponenziale rispetto ad allora. Èdila. Èdi dire ai cittadini che vivono nelle zone più drammaticamente fragili del territorio che le loro case vanno delocalizzate e che nelle aree a rischio non si potrà mai più costruire. Èdi monitorare il territorio per contrastare il fenomeno dell’abusivismo, intervenendo tempestivamente con demolizioni. Èdi ...