Iran | repressione feroce e inumana Massacrata a 16 anni Mahak Hashemi | portava un cappellino da baseball

(Di martedì 29 novembre 2022)di soli sediciviveva a Shiraz insieme al padre e alle due sorelline. Il 24 novembre, giovedì scorso, è uscita di casa indossando il berretto daal posto dell’hijab, come faceva ormai da settimane per affiancare la rivoluzione iniziata a metà settembre nel nome di Masha Amini. Non ha più fatto ritorno a casa. E’ uscita di casa col suoè non è più tornata “L’hanno cercata per due giorni, invano. Fino alla chiamata dell’ospedale – racconta La Stampa – che chiedeva aglidi recarsi in obitorio per identificare due cadaveri senza nome: uno era il suo. Sebbene la polizia parli d’incidente, la tensione per questa ennesima giovanissima vittima della teocraziaiana è al livello di guardia, tanto che, come già accaduto per ...