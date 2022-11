Il Prefetto di Latina Maurizio Falco in visita al comando dei carabinieri di Formia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 29 novembre 2022)– Nel corso della mattinata di ieri, 28 novembre 2022, in occasione della presentazione nella città didel VI-VII Rapporto “Mafie nel Lazio” curato dall’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, ildi, intervenuto all’evento insieme ad altre Autorità civili e religiose, ha fattoai militari delCompagniadi, per porgere il proprio saluto. Il, ricevuto dal Comandante Provinciale deidi, Col. Lorenzo D’Aloia e dal Maggiore Michele Pascale, aldella citata Compagnia, e da una rappresentanza di militari, ha espresso un ...