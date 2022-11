Genoa | fiducia a Blessin

Commenta per primo Niente esonero per Alexander Blessin. Dopo quasi due giorni di riflessione ilha deciso di concedere un'ulteriore dose dial proprio allenatore, confermandolo sulla panchina del club più antico d'Italia malgrado i recenti passi falsi in serie. Blessin pertanto ...Ilha deciso di confermare il tecnico Alexander Blessin. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. ... general manager 777 Football group, ha deciso di dare ancoraall'allenatore tedesco ...Il Genoa decide di non decidere. Al termine di un lunedì lunghissimo sviluppatosi tra la Liguria e Miami, sede della 777 Partners, la società rossoblù ha preferito non prendere alcun provvedimento nei ...Niente esonero per Alexander Blessin. Dopo quasi due giorni di riflessione il Genoa ha deciso di concedere un'ulteriore dose di fiducia al proprio allenatore, confermandolo sulla panchina del club più ...