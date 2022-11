Flash mob della Royal Navy per le strade di Roma

(Di martedì 29 novembre 2022), 29 novembre 2022 - Trenta elementi in alta uniformebandabritannica - The Band of His Majesty'sMarines Scotland - hanno "improvvisato" questa mattina brani ...

Il Paese delle Donne

Il primo dei tre "", organizzati dall'Ambasciata Britannica in Italia, è scattato alle 11:00 in prossimità dell'Arco di Costantino su piazza del Colosseo. Lo scenario unico ha fatto da ...E' il primo dei tre, organizzati dall'Ambasciata Britannica in Italia, scattato alle 11 in prossimità dell'Arco di Costantino. Uno scenario unico, che ha fatto da cornice all'esibizione ... NAPOLI. A Pozzuoli flash mob il 13 dicembre a sostegno delle donne iraniane – Il paese delle donne on line – rivista Roma, 29 nov. (askanews) - Roma, 29 novembre2022 - Trenta elementi in alta uniforme della banda della Royal Navy britannica - The Band of His ...Flash mob a Roma targato Royal Navy per richiamare l’attenzione sulla presenza in questi giorni della nave HMS Albion, tra Anzio e Civitavecchia. La banda musicale della marina del Regno Unito suona ...