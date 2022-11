Emanuele e Guido Grimaldi nominati Cavalieri del Mare | incoronati da Rosalba Giugni a Palazzo Strozzi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 novembre 2022) In virtù dell’impegno lungamente profuso e della grande sensibilità dimostrata per i temi legati alla salvaguardia dell’ambiente e delin particolare, lo scorso 26 novembre l’associazione ambientalistavivo ha nominato “per il, rispettivamente Amministratore Delegato e Corporate Short Sea Shipping Commercial Director del Gruppo armatoriale partenopeo. Il Cavalierato per il, istituito davivo nel 2017, è una onorificenza destinata a donne e uomini vicini all’associazione, che con la loro notorietà e influenza possono attirare l’attenzione dell’opinione pubblica su temi legati all’ambiente e convogliare risorse per la difesa del. Tra questi ...