Ultime Notizie – Qatar 2022 | dopo magie e record Richarlison e CR7 tornano in campo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 28 novembre 2022)l’esordio col ‘botto’, l’astro nascente del Brasile,e Cristiano Ronaldoinper le rispettive sfide di Selecao e Portogallo contro Svizzera e Uruguay. Nel match d’esordio avinto 3-2 contro il Ghana, CR7 è andato in rete su rigore tagliando un nuovo traguardo: quello di marcatore in 5 edizioni della coppa del mondo (Germania 2006, Sud Africa 2010, Brasile 2014, Russia 2018 e). Ora l’ex attaccante di Juventus, Manchester United e Real Madrid sogna la rivincita contro l’Uruguay, quattro anni fa in Russia infatti il Portogallo venne eliminato 2-1 negli ottavi proprio dalla Celeste, grazie a una doppietta di Cavani. Nel match valido per il gruppo G è atteso da una conferma l’attaccante brasiliano ...