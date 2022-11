Ultime Notizie – Mondiali Qatar 2022 | Corea del Sud-Ghana 2-3

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ilbatte 3-2 ladel Sud in un match del gruppo H deidi, disputato all’Education City Stadium di Al-Rayyan. Doppio vantaggio degli africani nel primo tempo grazie ai gol di Salisu al 24? e Kudus al 34?, nella ripresa ini trovano il pareggio grazie alla doppietta di Cho Gue-Sung, a segno al 58? e al 61?. Rete decisiva ad opera ancora di Kudus che al 68? realizza il 3-2 finale. In classifica ilaggancia a quota 3 il Portogallo,ferma a uno insieme all’Uruguay. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione