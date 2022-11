Suor Cristina | «Like a Virgin? Ora conosco il suo vero significato Papa Francesco mi capirebbe»

Silvia Toffanin è tornata ad ospitare in studio Criscina Scuccia , nota per la partecipazione a The Voice come. Abbandonato il velo , la cantante siciliana ha raccontato il suo ritorno ...L' exè tornata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, nella puntata del 27 novembre, per parlare del suo addio alla tonaca.Scuccia, che ora si è trasferita in Spagna ...Altro che incentivo ai matrimoni in Chiesa: ci si scambiano più fedi davanti alle telecamere che all’altare. E a volte ci si lascia ...Cristina Scuccia per molti è ancora Suor Cristina anche se il velo ormai non lo porta più. Durante una recente intervista al Corriere della ...