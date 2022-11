Scozia | stop ai colpi di testa in allenamento | c’è collegamento con malattie al cervello

(Di lunedì 28 novembre 2022) Lamette un freno suidinel calcio. Stacchi aerei e deviazioni volanti da adesso saranno proibiti in, in prossimità delle gare professionistiche, su suggerimento di uno studio relativo ai collegamenti tra idie le patologie al. Lo studio è dell’Università di Glasgow e ha ispirato il provvedimento della federazione scozzese. Secondo gli esperti – scrive oggi la BBC – esiste undiretto di causa-effetto tra idi, e dunque i ripetuti microtraumi subiti dal cranio, e l’insorgere diquale la demenza senile. Lainoltre è stata la prima nazione al mondo ad aver previsto una serie di linee guida ...

Agenzia ANSA

Un bruscoalle ambizioni di rivincita referendaria portate avanti dalla leader indipendentista scozzese ... Il verdetto pronunciato a Londra nega infatti senza mezzi termini alladi poter ...Guerra Ucraina - Russia: diretta noLa Nato a corto di munizioni 9 Questo contenuto è ... Ma Fauci rassicura: "Ciò che abbiamo visto non si ripeterà", idraulico trova il messaggio in ... La Corte suprema gela la Scozia, stop al referendum bis - Mondo window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2ddb81ff-da0-8e67-b296-4735e880a1c ...La misura è stata introdotta dopo che uno studio, condotto dall'università di Glasgow, ha evidenziato come i calciatori professionisti ...