Qatar 2022 | Christillin | “Recuperi troppo lunghi | Infantino deve stare attento a quello che dice”

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Isono decisamente, soprattutto quelli alla fine dei primi tempi. Forse non c’è ancora una grande preparazione al Var, ci si mettetempo. Mi sembra ci siano delle lentezze dovute alla paura di prendere decisioniin fretta.dovrebbe preun po’ di attenzione in conferenza stampa, lui solitamente è un uomo riflessivo, forse si è lasciatoandare. Gli suggerirei anche una maggiore apertura sulla questione dei colori”. Così Evelina, membro Uefa nel board Fifa, che nell’intervento a “Radio Anch’io sport” di Radio 1 tocca diversi dei temi legati ai Mondiali in corso in...