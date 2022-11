Prima della Scala su Rai 1 | quando va in onda | a che ora e chi conduce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 novembre 2022) Torna l’appuntamento con laallacondotta ancora una volta da Bruno Vespa e Milly Carlucci. Si tratta di una kermesse che darà l’avvio alla stagione con il capolavoro di Modest Musorgskij, Boris Godunov. Un’opera che è stata presentata a San Pietroburgo nel 1869. Laverrà trasmessa in mondovisione da Rai 1 il 7 dicembre dalle 17.45. I protagonisti dello spettacolo Un evento importante per il mondolirica e dello spettacolo ecultura. Uno show nel quale saranno protagonisti il direttore musicale Riccardo Chailly, il regista Kasper Holten e i cantanti Ildar Abdrazakov. Un appuntamento trasmesso non solo su Rai 1 ma anche su Radio 3 e sarà possibile vederlo per i 15 giorni successivi anche su RaiPlay. Milly Carlucci e Bruno Vespa ...