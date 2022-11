Palinsesti Mediaset | festività 2022 23 – Su Canale 5 la novità con Il Volo | Italia 1 non rinuncia a «Una poltrona per due» | su Rete 4 i documentari della BBC

(Di lunedì 28 novembre 2022) IlCon la prima partestagione televisiva che va in archivio,ha definito irelativi alle/23. Ecco, salvo variazioni, cosa andrà in onda in prima serata su5,1 e4 nell’ultimo mese dele nella prima settimana del 2023.5: cosa va in onda durante le/23 LUNEDI Continua l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. MARTEDI/MERCOLEDI Il 7 dicembre c’è Incastrati, serie in due puntate (la seconda giovedì 8 dicembre) con Ficarra e Picone. Da fine anno la seconda stagione di Sissi. GIOVEDI Dopo Incastrati, spazio ai film. VENERDI Terminata Passaporto per la Libertà (ultima ...

E' un periodo particolare quello in corso per idelle principali reti televisive, in particolare per la Rai, per via della messa in onda ...avrebbe potuto, forse, prevedere delle ...Le festività natalizie ovviamente andranno a rivoluzionare un po' tutta la programmazione (siache Rai), e iinizieranno a offrire contenuti in linea con il periodo, permettendo ... Palinsesti Mediaset, festività 2022/23 – Su Canale 5 la novità con Il Volo, Italia 1 non rinuncia a «Una poltr