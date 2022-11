Marocco | Regragui | “Amrabat è un giocatore di livello mondiale”

Il Fatto Quotidiano

, ct del, spaventa la dirigenza della Fiorentina: "Amrabat in estate andrà in un top club europeo" Intervenuto a fine partita in conferenza stampa, il ct delha parlato di Amrabat, spaventando non poco i dirigenti e i tifosi della Fiorentina. Di seguito le sue parole sul futuro del centrocampista. "Credetemi, Amrabat ...2 Al termine dell'avvincente sfida di ieri tra il Belgio ed il, conclusasi con la clamorosa vittoria per 0 - 2 della nazionale africana, il tecnico dei marocchini Walidha voluto rendere omaggio al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat :... Marocco, chi è Walid Regragui: il ct last minute scelto al posto di Mazzarri e cresciuto con il mito di Rudi… Il ct del Marocco, Regragui, commenta la prestazione di Amrabat dopo il match contro il Belgio ai Mondiali di Qatar 2022.Il Mondiale, si sa, è il più grande palcoscenico calcistico dove un calciatore possa sognare di esibirsi. Collezionare belle prestazioni in questo torneo, inevitabilmente, ...