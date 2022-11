Ischia | ancora 5 i dispersi | trovati 7 corpi Si continua a scavare nel fango

L'articolo 25 del suo decreto legge parla esplicitamente di procedure per il condono ad'. E, come si evince da un post sulla pagina Facebook del leader di Italia Viva: 'Giuseppe Conte ...O siamoal: 'Questo lo dice lei''. Frecciate a cui i 5stelle replicano con decisione: 'Sui drammatici fatti disi registra in queste ore uno sciacallaggio politico e mediatico con ...Tra i morti un bambino di 21 giorni. Emergono vite spezzate di giovani, vecchi e bambini, resti umani sfigurati dalla furia dell'alluvione cui è difficile dare un'identità. Il Papa: "Prego per loro" I ...Fanno male, malissimo, le notizie dei morti che arrivano a ogni ora in Prefettura, dove da sabato è allestito il Centro di Coordinamento del Soccorsi. «Mai più residenti in ...