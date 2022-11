Fermare l’aggressione della Turchia ai curdi nel Rojava

Formiche.net

è avvenuta due giorni fa, verso le 18, su un tratto ... Un trucco per far'auto. La vittima ha pensato di ......noi non contestiamo la giusta difesa di fronte all', ... perdite enormi, ed è necessaria una solidarietà con'Ucraina. ...a recarsi a Mosca per parlare con Putin e provare ala guerra. L’Ucraina deve avere i mezzi per difendersi. L’impegno di Terzi (FdI)