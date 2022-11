Chiaravalle | rimorchio di un tir sull’ambulanza | strage in strada

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dramma nella tarda mattinata di oggi, 28 novembre, a, in provincia di Ancona: ildi un tir ha schiacciato un’ambulanza. Un drammatico incidentele si è verificato poco… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Cronache Ancona

... con paziente a bordo, quando sarebbe rimasta schiacciata daldel mezzo pesante che si è rovesciato. (In aggiornamento) L'incidente aL'incidente aL'incidente a ...... con paziente a bordo, quando sarebbe rimasta schiacciata daldel mezzo pesante che si è rovesciato. (In aggiornamento) L'incidente aL'incidente aL'incidente a ... Il rimorchio del tir si ribalta e schiaccia un'ambulanza: due morti e un ferito - Cronache Ancona Tragedia a Chiaravalle, lungo la Superstrada 76. Il bilancio dell’incidente, che ha coinvolto un Tir, un Suv e un’ambulanza, sarebbe di due morti e tre feriti, uno dei quali trasportato con Icaro a To ...