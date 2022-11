Caro-energia | perché decabornizzare è meglio di diversificare di L de Santoli

(Di lunedì 28 novembre 2022) Negli ultimi mesi i prezzi del gas in Europa hanno raggiunto livelli senza precedenti. Ciò sta danneggiando l’economia europea, le imprese e le persone in difficoltà, ampliando le disuguaglianze a ulteriore testimonianza dell’importanza del temasugli aspetti sociali. Da ottobre del 2021 il prezzo medio mensile del gas non è mai sceso sotto il valore di 80 euro al megawattora raggiungendo anche prezzi superiori a 200. Questa situazione sta portando alla luce i limiti dell’attuale catena di approvvigionamento energetico europeo ed in particolare del mercato dell’, influenzati dalla forte dipendenza dell’Europa dalle importazioni di combustibili fossili e quindi dagli scenari geopolitici. L’Italia risulta ancora più penalizzata, avendo l’80% delle sue fonti dipendenti dagli altri Paesi, con il 40% dei propri approvvigionamenti di gas ...

Esteso a più famiglie in questo 2022, il bonus bollette gas e luce è destinato a crescere il prossimo anno con novità interessanti. Questo bonus, volto a contrastare il, è una misura ad appannaggio delle fasce più deboli, ovvero famiglie che hanno redditi bassi o con 4 o più figli a carico. Se a questo si aggiungono le buone pratiche di risparmio ...- Il testo contiene misure divise in 16 capitoli e 156 articoli. Dalal misure fisco, dalle infrastrutture alla Giustizia, dalle pensioni alla sanità. Opzione donna è prorogata per il 2023, con 35 anni di contributi, ma con un innalzamento dell'età d'... Caro energia: Enel e SACE a supporto delle PMI italiane Negli ultimi mesi i prezzi del gas in Europa hanno raggiunto livelli senza precedenti. Ciò sta danneggiando l’economia europea, le imprese e le persone in difficoltà, ampliando le disuguaglianze a ult ...Il bonus bollette gas e luce è stato prorogato fino al 31 marzo 2023 con importanti novità. Vediamo nei dettagli chi può usufruirne.