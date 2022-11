Borsa | Milano maglia nera - 1 | 1% con Saipem | Tenaris e A2A

(Di lunedì 28 novembre 2022) Seduta pesante per Piazza Affari, con il Ftse Mib che termina le contrattazioni in calo dell'1,12%,tra le Borse europee, tutte in calo in scia ai timori per le proteste popolari in Cina ...

Seduta pesante per Piazza Affari, con il Ftse Mib che termina le contrattazioni in calo dell'1,12%, maglia nera tra le Borse europee, tutte in calo in scia ai timori per le proteste popolari in Cina ...Air India tornerà a volare suMalpensa dal 1° febbraio 2023 . Lo scalo lombardo è una delle destinazioni che la compagnia aerea indiana si appresta a riattivare da Nuova Delhi , da dove opererà anche verso Vienna e ...Seduta pesante per Piazza Affari, con il Ftse Mib che termina le contrattazioni in calo dell'1,12%, maglia nera tra le Borse europee, tutte in calo in scia ai timori per le proteste popolari in Cina c ...I prezzi del petrolio sono scesi oggi dopo che la Cina ha riportato un inasprimento delle restrizioni per il coronavirus con l’aumento dei casi, alimentando i timori di una riduzione della domanda per ...