Firenze Post

Nella notte di domani, martedì 29 novembre, si svolgerà un'esercitazione con simulazione di un'emergenza all'interno della galleria 'Poggio Fornello', sulla strada statale 1, nel comune di Follonica. Per consentire lo svolgimento delle operazioni la strada sarà temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra lo svincolo di Follonica Nord e lo ...La silhouette, invece, è segnata da linee morbide e fluide, che richiamano l'B20, con un ... e sulle nostre prossime auto non vogliamo disperdere questoparticolare: a bordo di una ... Aurelia: tratto chiuso tra Follonica Nord e Follonica Est. Esercitazione di protezione civile Nella notte di domani, 29 novembre 2022, si svolgerà un’esercitazione con simulazione di un’emergenza all’interno della galleria “Poggio Fornello”, sulla strada statale 1 Aurelia, nel comune di Follon ...La famosa Lancia sulla quale Gassman e Trintingnant attraversano l'Italia ricorda momenti gloriosi del grande cinema italiano. La storia di un'auto ...