Nainggolan è pronto a tornare in Serie A | un club fa sul serio!

(Di domenica 27 novembre 2022) Radjatorna a parlare dopo che, prima della sosta per il Mondiale, è stato scaricato dall’Anversa: il belga è stato sospeso dopo essere stato sorpreso a fumare in panchina durante una partita. L’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter sarebbeinA: durante un’intervista rilasciata a Het Nieuwsbald, Radja ha confessato di aver incontrato Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza (come riportato da calciomercato.com).CalciomercatoA “Ho incontrato Galliani in Qatar. Mi ha detto che se voglio continuare a giocare senza guadagnare troppo posso chiamarlo. Io non voglio smettere e voglio trovare una soluzione“: si apre quindi la pista Monza per il centrocampista belga.