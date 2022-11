Mongolfiera si schianta sull' albero e rimane in bilico | panico a bordo

ilgazzettino.it

mentre atterra sicontro un albero e rimane impigliata. Istanti di panico per le persone a bordo, ma fortunatamente nessun ferito . A Sedegliano, luogo dell'incidente, alle 11.45 ...SEDEGLIANO - mentre atterra sicontro un albero e rimane impigliata. Istanti di panico per le persone a bordo, ma fortunatamente nessun ferito. A , luogo dell'incidente, alle 11.45 di oggi, 27 novembre, sono intervenuti i ... Mongolfiera si schianta su un albero e rimane impigliata nella chioma: passeggeri spaventati, ma salvi Mongolfiera mentre atterra si schianta contro un albero e rimane impigliata. Istanti di panico per le persone a bordo, ma fortunatamente nessun ferito. A Sedegliano, luogo dell'incidente, ...SEDEGLIANO - Mongolfiera mentre atterra si schianta contro un albero e rimane impigliata. Istanti di panico per le persone a bordo, ma fortunatamente nessun ferito. A Sedegliano, ...