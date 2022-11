(Di domenica 27 novembre 2022) Minimi risultati dalla Cop 27, quanta acqua dobbiamo bere, attenzione alla magia, 238mila morti premature per l’inquinamento in Unione europea nel 2020, i cinque batteri più patogeni: l’attualità scientifica. Leggi

Internazionale

...attività operative in classe e percorsi interdisciplinari che coniugano letteratura e. Il ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - ......dellerintracciate in rete, i rischi, senza dubbio maggiori, ricadono sui pazienti, soggetti molto fragili e più esposti. La conseguenza è data dalla diminuzione della fiducia nellaa ... Le notizie di scienza della settimana - Claudia Grisanti - 20/11/2022 La storia del Black Friday nel mondo, il venerdì nero dello shopping online e non solo dedicato alle maxi offerte: quanto spenderanno gli .... Secondo le stime, quest'anno gli italiani spenderanno ben ...comunicare il mondo della ricerca nelle notizie”, con Giovanni Caprara, presidente UGIS ed editorialista scientifico del Corriere della Sera, con la relazione “Comunicare bene la scienza: il Manifesto ...