Ischia | si continua a scavare | una persona morta e 11 feriti

(Di domenica 27 novembre 2022) . Si registrano anche 200 sfollati che sperato di rientrare nelle loro case Una frana, partita a 700m di altezza, che presto si è trasformata in una valanga di detriti, acqua e fango ha travolto l’isola di, a Casamicciola Terme. Il bilancio è drammatico: una, 13 sono i dispersi, 11 i(due in condizioni più gravi) e 200 gli sfollati. Eleonora Siarabella, 31 anni, è la vittima della frana. Originaria del luogo, era sposata con Salvatore Impagliazzo, marinaio, che risulta disperso, faceva la commessa. Le squadre dei soccorritorino aper cercare altri superstiti, ma più passano le ore, più le possibilità di trovare persone vive si abbassa. ##nubifragio, ricognizione dei droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a ...

... turista uccisa da un'onda La prima vittima accertata della frana di Casamicciola , a, è una donna di 31 anni, Eleonora Sirabella . Sull'isola sia scavare nel fango nella speranza di ...l'azione dei soccorsi a Casamicciola. Proseguono anche le ricerche dei dispersi. Sono oltre 100 i volontari della Protezione civile regionale impegnati nella zona del disastroA Ischia ieri non è riuscito ad arrivare: «Lo farò appena ci saranno le condizioni. Non voglio essere un problema, ma rendermi utile». Ma appena saputo della tragedia, ...Sono stati impegnati tutta la notte i soccorritori al lavoro per trovare i dispersi della frana che ha investito Casamicciola, sull’isola di Ischia, all’alba di ieri. Sono 11, secondo quanto riferito ...