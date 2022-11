Ischia | De Luca | Capire che in alcune aree non si può abitare

De: 'Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare, non esiste l'abusivismo di necessità'. Il Papa: 'Vicino alla popolazione di"Nel 2019 è stata dichiarata la fine dello stato di emergenza e ciò ha complicato la situazione per- ha spiegato De- ora il piano di ricostruzione va approvato entro la fine dell'anno: ...Da inizio 2022 in Campania si sono registrati 18 eventi climatici estremi, 6 solo nel mese di novembre. Salgono, inoltre, a 100 i fenomeni estremi monitorati nella regione campana dal 2010 fino ai pri ...Continuano le ricerche dei dispersi, si immergono i sommozzatori. 167 gli sfollati. Il prefetto: "Hanno tutti una sistemazione" ...