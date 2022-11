(Di domenica 27 novembre 2022)si svolgerà un’per sensibilizzare la tematica della prevenzione dei tumori al seno,tra gli altri dal presidente azzurro Aurelio Dee sua moglie Jacqueline. Nelle prossime ore, infatti, è prevista la prima edizione del PINK TIE BALL,ormai divenuta un classico nella città di Roma, dove l’appuntamento ha raggiunto la sua tredicesima edizione. Notizie calcio: Depromotore del ‘Pink Tie Ball’ Lunedì 28 novembre, nella splendida cornice di MGallery Palazzo Caracciolo, si svolgerà la prima edizione partenopea del PINK TIE BALL, il Charity Gala della Komen Italia che raccoglie fondi per l’azione di contrasto ai tumori del seno. Divenuto uno ...

Importante iniziativa sostenuta da De Laurentiis: succederà domani a Napoli Napoli World 2022 è un festival di "world music", importante evento live rivolto ai musicisti e addetti ai lavori del campo ...