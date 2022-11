I Lupi supportano la Colletta Alimentare

(Di domenica 27 novembre 2022) Il Cosenza Calcio in campo per il Bancoche ogni giorno recupera eccedenze alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. Accanto all’operosa attività quotidiana, Bancoorganizza ogni anno, l’ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della.Giunta alla 26esima edizione, laquest’anno è oggi 26 novembre 2022. Segui i: fai un gesto concreto! Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

