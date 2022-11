Covid Cina | esplode la protesta contro le restrizioni

(Di domenica 27 novembre 2022) (Adnkronos) –lainla politica “zero-” imposta dal governo di Pechino. Manifestazioni di dissenso stanno scoppiando in diverse città e nelle università, compresa Shanghai, dove centinaia di persone hanno cantato ‘Dimettiti, Xi Jinping! Dimettiti, Partito Comunista!’. E, malgrado le misure restrittive, i contagi hanno raggiunto un record dall’inizio della pandemia, con 31.527 casi registrati mercoledì scorso. A Urumqi, capitale della provincia cinese dello Xinjiang, la folla è scesa in piazza dopo la morte di dieci persone bloccate in un palazzo in fiamme. Video circolati sui social, riferisce la Bbc, mostrano la gente scesa in strada ieri notte che scandisce slogan, agita i pugni aria e travolge una barriera eretta da addetti della municipalità in tute protettive. ...

