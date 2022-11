Cina | proteste per le restrizioni anti Covid | folle inferocite scendono in piazza a Shanghai

... domenica 27 novembre, mostra folle inferocite che scendono in piazza chiedendo la fine dei blocchi e dei lockdown, mentre lae' alle prese con le crescentipubbliche contro la sua ...E anche a Shanghai centinaia di persone hanno manifestato nel centro della città, dove le...fogli di carta bianchi - un gesto che è diventato un simbolo di protesta contro la censura in-...Non si fermano le proteste dei lavoratori della Foxconn in Cina, la fabbrica da 200 mila dipendenti, che produce l'hardware per i prodotti Apple e iPhone. Sono centinaia i lavoratori dello stabiliment ...Centinaia di studenti dell' università Tsinghua di Pechino oggi in piazza per una protesta contro le restrizioni anti Covid-19 imposte dal governo. «Alle 11:30 (le 4:30 in Italia) gli studenti hanno i ...