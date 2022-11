Calcio | Mondiali 2022 Alphonso Davies segna il gol più veloce ai Mondiali dal 2014

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) Il Canada si è sbloccato a livello realizzativo: i nordamericani hannoto il primo gol nella loro storia aidi. La Nazionale della foglia d’acero si era qualificata l’ultima volta nel 1986, ma non aveva ancora trovato la rete. Il gol non era arrivato neanche nella sfida inaugurale contro il Belgio, con l’aggravante del rigore sbagliato da. Proprio il terzino del Bayern Monaco hato oggi il primo gol nella storia della sua Nazionale ai Campionati del Mondo. Non solo: questo gol, arrivato dopo appena 68 secondi dald’inizio, è il più rapido nella fase a gironi deida quello realizzato dallo statunitense Clint Dempsey nelcontro il Ghana, ...