Benitez | 'Vi spiego l'importanza delle seconde squadre'

Goal.com

... ma anche forte fisicamente, Richarlison segnò 53 gol in 152 partite con i Toffees , ma soprattutto allarga le sue competenze grazie ad allenatori come Carlo Ancelotti e Rafa, che fiutarono ...Otto anni di Napoli, arrivò nell'estate 2014 dal Genk, un gran colpo del presidente De Laurentiis fortemente voluto da. Il difensore senegalese ricevette una telefonata proprio da Rafa e in un primo momento pensava potesse essere uno scherzo. Invece era tutto vero e Koulibaly cominciò così la sua avventura a ... Juventus Next Gen Day: “Le seconde squadre in Italia e in Europa: modello per il futuro” Presente all'Allianz Stadium in occasione dell'evento legato al progetto delle seconde squadre, l'ex allenatore di Napoli e Inter Rafa Benitez ha detto la sua: ...