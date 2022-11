Basket femminile | Lino Lardo | “Slovacchia squadra esperta con lunghe atipiche | ci servono 40 minuti di intensità”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) Giornata decisiva per l’Ital, chiamata a vincere questa sera al PalaBarbuto di Napoli nello scontro diretto con laper ipotecare la qualificazione ai prossimi Campionati Europei 2023 e, di conseguenza, per continuare a sognare il pass olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. Al momento le azzurre sono imbattute dopo tre partite e guidano la classifica del girone H con una vittoria di margine proprio sulla formazione slovacca, unica vera avversaria per il primo posto del raggruppamento. All’andata le ragazze disi imposero in trasferta per 69-66. “Lagioca bene, la partita dello scorso anno a Piestany ce l’ha dimostrato. E’con, che hanno ...