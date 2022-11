Ultime Notizie Roma del 26-11-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 novembre 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vi sale in studio la partita di ieri vede una pareggio 00 tra Inghilterra e Stati Uniti contente entrambe le squadre Olanda Ecuador finisci ho uno sgarbo al quinto per gli Orange pareggio di Valencia al 52esimo risultato che va stretto ai sudamericani Qatar telegram finisci 13 il Qatar segna il suo primo gol Vittoria meritata della squadra iraniana Susi Gallesi a Bruxelles continua ordinare lo fai affari interni avuto al centro la crisi migranti e il piano in 20 punti elaborato dalla Commissione Europea le operazioni di salvataggio delle regine il Mediterraneo non possono avvenire in un far west e ammonisce il vicepresidente della commissione europea margaritis schinas la Francia ripete Noa ricollocamenti perchiude i porti il ministero della reintegrazione dei ...