Tre sorelle si fanno suore | Ma c’è ancora un altro motivo che le rende uniche

(Di sabato 26 novembre 2022) La storia che stiamo per raccontarvi vede come protagoniste treche hanno scelto, tutte, di dire il loro “sì” a Gesù. Ma c’èun’altra particolarità che ledavvero. La scelta di diventarele accomuna, ma c’è qualcosadi più, la loro storia ha colpito i cuori di tutti. Chi L'articolo TresiMa c’èunche leproviene da La Luce di Maria.

LA NAZIONE

Nel suo saluto alla comunità, il sindaco Bucci ha ricordato il coraggio e il sacrificio delleMirabel, ma anche la giornata contro la violenza sulle donne e l'importanza delle diversità ...Leex gieffine hanno colto l'occasione per commentare il percorso nella Casa della loro amica ... leSelassié hanno poi continuato elogiando il conduttore Alfonso Signorini . Clarissa , in ... "Non tre sorelle" fa il suo debutto Le attrici ucraine recitano Cechov La delegazione dominicana a Palazzo Tursi per ricordare "Las mariposas", le rivoluzionarie sorelle Mirabel eccezionali donne latinoamericane ...Si fanno sempre più travagliati - sul fronte economico e finanziario - i rapporti tra i familiari di casa Amadori, gruppo romagnolo, ai vertici del settore agroalimentare italiano.