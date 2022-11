Traffico Roma del 26-11-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 novembre 2022) Luceverdeva Pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto qd per incidente su via Pontina tra il centro commerciale Eu2 viale dei Caduti per la Resistenza verso Pomezia auto in fila sulla tangenziale est per incidente tra via Prenestina e del Bivio per la 24L’Aquila in direzione Stadio Olimpico code a tratti invece perintenso su via Cassia tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa Verso il raccordo è dal raccordo a via di Grottarossa in direzione centro la polizia locale segnala rallentamenti per incidente sul lungotevere in Sassia in prossimità dell’ospedale Santo Spirito in programma a partire dalle 14:30 una manifestazione nazionale con corteo in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne il corteo prenderà il via da Piazza della Repubblica per arrivare a Piazza di ...